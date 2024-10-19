Власти российского города попросили у жителей новогоднюю ель в подарок

RTVI: власти Юрьев-Польского попросили жителей подарить ель в целях экономии

19 октября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Власти Юрьев-Польского готовы помочь жителям города вывезти ели, которые им мешают, с участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во Владимирской области власти города Юрьев-Польское попросили у жителей на Новый год подарить им ель. Целью такого запроса является экономия и помощь с вывозом проблемного дерева с участков жителей. Об этом сообщил глава города Анатолий Трофимов. «Зачастую граждане избавляются от взрослых красивых елей по причине перероста или неудобств на своих участках, порой из-за предстоящей застройки. Мы ищем именно такой вариант, чтобы не тратить бюджетные средства напрасно», — заявил Трофимов, его слова передает RTVI. Он отметил, что власти Юрьев-Польского попросили в подарок ель также с целью сохранить срубленные деревья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимирской области власти города Юрьев-Польское попросили у жителей на Новый год подарить им ель. Целью такого запроса является экономия и помощь с вывозом проблемного дерева с участков жителей. Об этом сообщил глава города Анатолий Трофимов. «Зачастую граждане избавляются от взрослых красивых елей по причине перероста или неудобств на своих участках, порой из-за предстоящей застройки. Мы ищем именно такой вариант, чтобы не тратить бюджетные средства напрасно», — заявил Трофимов, его слова передает RTVI. Он отметил, что власти Юрьев-Польского попросили в подарок ель также с целью сохранить срубленные деревья.