Власти российского города попросили у жителей новогоднюю ель в подарок

RTVI: власти Юрьев-Польского попросили жителей подарить ель в целях экономии
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Засохшие деревья. Курган, засохшие деревья, засохшие ели
Власти Юрьев-Польского готовы помочь жителям города вывезти ели, которые им мешают, с участков Фото:

Во Владимирской области власти города Юрьев-Польское попросили у жителей на Новый год подарить им ель. Целью такого запроса является экономия и помощь с вывозом проблемного дерева с участков жителей. Об этом сообщил глава города Анатолий Трофимов.

«Зачастую граждане избавляются от взрослых красивых елей по причине перероста или неудобств на своих участках, порой из-за предстоящей застройки. Мы ищем именно такой вариант, чтобы не тратить бюджетные средства напрасно», — заявил Трофимов, его слова передает RTVI. Он отметил, что власти Юрьев-Польского попросили в подарок ель также с целью сохранить срубленные деревья.

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Во Владимирской области власти города Юрьев-Польское попросили у жителей на Новый год подарить им ель. Целью такого запроса является экономия и помощь с вывозом проблемного дерева с участков жителей. Об этом сообщил глава города Анатолий Трофимов. «Зачастую граждане избавляются от взрослых красивых елей по причине перероста или неудобств на своих участках, порой из-за предстоящей застройки. Мы ищем именно такой вариант, чтобы не тратить бюджетные средства напрасно», — заявил Трофимов, его слова передает RTVI. Он отметил, что власти Юрьев-Польского попросили в подарок ель также с целью сохранить срубленные деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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