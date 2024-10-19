Жители трех районов Курской области остаются без газа из-за атак ВСУ

19 октября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Курской области в некоторые села Глушковского района будут проходить поставки газа после атак ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области без газа из-за повреждения сетей после атак украинской армии остались жители Глушковского, Кореневского, Суджанского районов. Однако в часть сел Глушковского района все же будет поставляться газ по не поврежденным сетям, сообщил глава Глушковского района региона Павел Золотарев. «К сожалению, не все так просто. Дать газ на данный момент в наши поселки и села невозможно. Весь наш район запитан от Суджи. Тяжелое положение в приграничье не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов», — написал в telegram-канале Золотарев. Глава Глушковского района добавил, что газ будет поставляться к часть сел в Кореневском районе. Это связано с тем, что их можно питать от не поврежденных сетей. Кроме того, Павел Золотарев сообщил, что в данном случае остается надеяться на стабилизацию ситуации на граница региона. Также курянам, которые из-за диверсий ВСУ потеряли имущество первой необходимости, будет выделено дополнительное финансирование от правительства РФ. Так, сумма выплат на человека рассчитана от 75 до 150 тысяч рублей. Кроме того, в регион собрана гуманитарная помощь в более чем 600 килограмм из Красногорска. В нее входят продукты питания, теплая одежда и средства личной гигиены, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области без газа из-за повреждения сетей после атак украинской армии остались жители Глушковского, Кореневского, Суджанского районов. Однако в часть сел Глушковского района все же будет поставляться газ по не поврежденным сетям, сообщил глава Глушковского района региона Павел Золотарев. «К сожалению, не все так просто. Дать газ на данный момент в наши поселки и села невозможно. Весь наш район запитан от Суджи. Тяжелое положение в приграничье не позволяет специалистам провести пуско-наладочные работы и запитать газом населенные пункты Глушковского, Кореневского, Суджанского районов», — написал в telegram-канале Золотарев. Глава Глушковского района добавил, что газ будет поставляться к часть сел в Кореневском районе. Это связано с тем, что их можно питать от не поврежденных сетей. Кроме того, Павел Золотарев сообщил, что в данном случае остается надеяться на стабилизацию ситуации на граница региона. Также курянам, которые из-за диверсий ВСУ потеряли имущество первой необходимости, будет выделено дополнительное финансирование от правительства РФ. Так, сумма выплат на человека рассчитана от 75 до 150 тысяч рублей. Кроме того, в регион собрана гуманитарная помощь в более чем 600 килограмм из Красногорска. В нее входят продукты питания, теплая одежда и средства личной гигиены, передает 360.ru.