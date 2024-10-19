Онлайн-библиотека «Флибуста»* продолжит работу

19 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Сервера заблокированной библиотеки «Флибуста»* были полностью оплачены Фото: Алексей Баранов © URA.RU Онлайн-библиотека «Флибуста» (заблокирована в РФ) продолжит свою работу, все ее сервера были оплачены. Об этом сообщил основатель библиотеки с никнеймом Stiver. Новость по теме Конец «Флибусты»*: основатель самой известной пиратской библиотеки заявил о закрытии проекта «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — заявил основатель библиотеки на ее сайте. При этом в сентябре он заявил о закрытии проекта из-за найденного у него рака мозга. Онлайн-библиотека была запущена в 2009 году. Позже Роскомнадзор ограничил ей доступ по причине нарушения авторских прав. Также в 2016 году Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт библиотеки, передает «Национальная служба новостей». *«Флибуста» — заблокирована в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онлайн-библиотека «Флибуста» (заблокирована в РФ) продолжит свою работу, все ее сервера были оплачены. Об этом сообщил основатель библиотеки с никнеймом Stiver. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — заявил основатель библиотеки на ее сайте. При этом в сентябре он заявил о закрытии проекта из-за найденного у него рака мозга. Онлайн-библиотека была запущена в 2009 году. Позже Роскомнадзор ограничил ей доступ по причине нарушения авторских прав. Также в 2016 году Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт библиотеки, передает «Национальная служба новостей». *«Флибуста» — заблокирована в России