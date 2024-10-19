Онлайн-библиотека «Флибуста»* продолжит работу

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Сервера заблокированной библиотеки «Флибуста»* были полностью оплачены Фото:

Онлайн-библиотека «Флибуста» (заблокирована в РФ) продолжит свою работу, все ее сервера были оплачены. Об этом сообщил основатель библиотеки с никнеймом Stiver.

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Конец «Флибусты»*: основатель самой известной пиратской библиотеки заявил о закрытии проекта

«Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — заявил основатель библиотеки на ее сайте. При этом в сентябре он заявил о закрытии проекта из-за найденного у него рака мозга.

Онлайн-библиотека была запущена в 2009 году. Позже Роскомнадзор ограничил ей доступ по причине нарушения авторских прав. Также в 2016 году Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт библиотеки, передает «Национальная служба новостей».

*«Флибуста» — заблокирована в России

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Онлайн-библиотека «Флибуста» (заблокирована в РФ) продолжит свою работу, все ее сервера были оплачены. Об этом сообщил основатель библиотеки с никнеймом Stiver. «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — заявил основатель библиотеки на ее сайте. При этом в сентябре он заявил о закрытии проекта из-за найденного у него рака мозга. Онлайн-библиотека была запущена в 2009 году. Позже Роскомнадзор ограничил ей доступ по причине нарушения авторских прав. Также в 2016 году Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт библиотеки, передает «Национальная служба новостей». *«Флибуста» — заблокирована в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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