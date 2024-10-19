Онлайн-библиотека «Флибуста»* продолжит работу

Онлайн-библиотека «Флибуста» (заблокирована в РФ) продолжит свою работу, все ее сервера были оплачены. Об этом сообщил основатель библиотеки с никнеймом Stiver.
«Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — заявил основатель библиотеки на ее сайте. При этом в сентябре он заявил о закрытии проекта из-за найденного у него рака мозга.
Онлайн-библиотека была запущена в 2009 году. Позже Роскомнадзор ограничил ей доступ по причине нарушения авторских прав. Также в 2016 году Мосгорсуд принял решение заблокировать сайт библиотеки, передает «Национальная служба новостей».
*«Флибуста» — заблокирована в России
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