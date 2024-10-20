Сырский отдал ВСУ новые приказы по действиям в Курской области

20 октября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Александр Сырский заявил, что работает с украинскими военными по факту вторжения в Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский провел работу со своими военными, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Он уточнил, что принял ряд неких решений по поводу дальнейших действий на курском направлений. «Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. <…> Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Принял некоторые решения», — уточнил Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что украинские военные также предложили свой план действий в российском приграничном регионе. До этого Сырский провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на курском направлении. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются, хоть украинские силы и не продвигаются вглубь региона. Ранее в генштабе ВСУ признали сложную обстановку в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком ВСУ Александр Сырский провел работу со своими военными, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Он уточнил, что принял ряд неких решений по поводу дальнейших действий на курском направлений. «Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. <…> Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Принял некоторые решения», — уточнил Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что украинские военные также предложили свой план действий в российском приграничном регионе. До этого Сырский провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на курском направлении. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются, хоть украинские силы и не продвигаются вглубь региона. Ранее в генштабе ВСУ признали сложную обстановку в зоне СВО.