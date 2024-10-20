Сырский отдал ВСУ новые приказы по действиям в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский провел работу со своими военными, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Он уточнил, что принял ряд неких решений по поводу дальнейших действий на курском направлений.
«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. <…> Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Принял некоторые решения», — уточнил Сырский в своем telegram-канале. Он также заявил, что украинские военные также предложили свой план действий в российском приграничном регионе.
До этого Сырский провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на курском направлении. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа. Бои по-прежнему продолжаются, хоть украинские силы и не продвигаются вглубь региона. Ранее в генштабе ВСУ признали сложную обстановку в зоне СВО.
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