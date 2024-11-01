В Госдуму внесли проект, уточняющий меры госорганов при военном положении

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Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет могут ограничивать доступ к информации о своей работе
Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет могут ограничивать доступ к информации о своей работе Фото:

Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, который предоставляет право органам государственной власти, прокуратуры и следствия ограничивать доступ к информации о своей работе в период действия военного положения. Документ опубликован на сайте Государственной думы. 

«Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ», — написано в пояснительной записке к проекту.

Также проект закона предусматривает расширение полномочий Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета в рамках территорий, где действует военное положение. В частности, вводится возможность ограничения доступа к информации о работе судебных органов, прокуратуры и органов Следственного комитета.

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Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, который предоставляет право органам государственной власти, прокуратуры и следствия ограничивать доступ к информации о своей работе в период действия военного положения. Документ опубликован на сайте Государственной думы.  «Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ», — написано в пояснительной записке к проекту. Также проект закона предусматривает расширение полномочий Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета в рамках территорий, где действует военное положение. В частности, вводится возможность ограничения доступа к информации о работе судебных органов, прокуратуры и органов Следственного комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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