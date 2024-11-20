Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Глава государства отметил значимость ее вклада в отечественный кинематограф.
«Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — написал Путин в телеграмме. Ее прочитала в ходе церемонии прощания директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина. Содержание речи приводит РИА Новости.
Президент также выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы, подчеркнув их большую потерю и выразив слова поддержки. В своем обращении он также отметил, что светлая память о Светличной навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег и почитателей.
Заслуженная артистка РСФСР скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти актрисы стало известно 16 ноября 2024 года. Причиной кончины стала остановка сердца. В настоящее время проходят похороны Светличной на Троекуровском кладбище в Москве.
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