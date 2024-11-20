Захарова призвала россиян бороться с фейками об истории и политических событиях

В России необходимо бороться с фейковой информацией, которая искажает события прошлого и настоящего страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее видеообращения показали во время международного форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве.
«Сейчас нужно всеми силами бороться с фейками сложной интерпретации событий прошлого и настоящего <…> Мы идем в многоплановую информационную работу за глобальную аудиторию, в том числе в цифровом пространстве, значительная часть которой посвящена именно борьбе с ложной информацией исторического, политического, фактологического контекстов. Для этого мы используем онлайн-ресурсы Министерства иностранных дел России, его подразделений, личные блоги дипломатов», — отметила Захарова.
Международный форум, на котором обсуждается ситуация с фейками и инструменты по борьбе с ними, проходит в Москве 20 ноября. На мероприятии собралось свыше тысячи участников из разных стран.
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