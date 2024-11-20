Захарова призвала россиян бороться с фейками об истории и политических событиях

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила необходимость бороться с фейками всеми силами Фото:

В России необходимо бороться с фейковой информацией, которая искажает события прошлого и настоящего страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее видеообращения показали во время международного форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве.

«Сейчас нужно всеми силами бороться с фейками сложной интерпретации событий прошлого и настоящего <…> Мы идем в многоплановую информационную работу за глобальную аудиторию, в том числе в цифровом пространстве, значительная часть которой посвящена именно борьбе с ложной информацией исторического, политического, фактологического контекстов. Для этого мы используем онлайн-ресурсы Министерства иностранных дел России, его подразделений, личные блоги дипломатов», — отметила Захарова.

Международный форум, на котором обсуждается ситуация с фейками и инструменты по борьбе с ними, проходит в Москве 20 ноября. На мероприятии собралось свыше тысячи участников из разных стран.

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В России необходимо бороться с фейковой информацией, которая искажает события прошлого и настоящего страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее видеообращения показали во время международного форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве. «Сейчас нужно всеми силами бороться с фейками сложной интерпретации событий прошлого и настоящего <…> Мы идем в многоплановую информационную работу за глобальную аудиторию, в том числе в цифровом пространстве, значительная часть которой посвящена именно борьбе с ложной информацией исторического, политического, фактологического контекстов. Для этого мы используем онлайн-ресурсы Министерства иностранных дел России, его подразделений, личные блоги дипломатов», — отметила Захарова. Международный форум, на котором обсуждается ситуация с фейками и инструменты по борьбе с ними, проходит в Москве 20 ноября. На мероприятии собралось свыше тысячи участников из разных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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