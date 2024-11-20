На Западе раскрыли, когда закончится конфликт между Россией и Украиной

The Economist: боевые действия на Украине могут завершиться в 2025 году
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Прекращение огня на Украине может произойти в 2025 году, пишет The Economist
Прекращение огня на Украине может произойти в 2025 году, пишет The Economist Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт может быть завершен в 2025 году, в тот момент могут начаться мирные переговоры между Москвой и Киевом. Украине придется смириться в таком случае с потерей части своих территорий, сообщает The Economist. 

«В любом случае, по крайней мере сейчас, кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и, когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня», — говорится в материале. Отмечается, что при проведении мирных переговоров ситуация между Россией и Украиной может превратиться в «полузамороженную», что будет лучше, чем нынешнее положение дел. 

Кроме того, в материале говорится, что в случае прекращения огня Украине «придется смириться с потерей части своей территории». Также страна вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО, однако ей могут представить определенные гарантии безопасности.

Помимо прочего, завершение украинского конфликта станет приоритетом для избранного президента США Дональда Трампа. На данный момент у Штатов заканчиваются финансы на военную помощь Киеву, потому что стране нужно спонсировать еще Тайвань и Израиль. В свою очередь, у Европы осталось еще меньше ресурсов на выделение поддержки, а самостоятельно Украина не справится в конфликте. В связи с этим растет давление на государство, чтобы провести мирные переговоры с РФ. 

При этом ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ноябрь 2024 года станет решающим месяцем для украинского конфликта. В этот период будет поставлена основная точка в конфликте, передает «Царьград»

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Украинский конфликт может быть завершен в 2025 году, в тот момент могут начаться мирные переговоры между Москвой и Киевом. Украине придется смириться в таком случае с потерей части своих территорий, сообщает The Economist.  «В любом случае, по крайней мере сейчас, кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и, когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня», — говорится в материале. Отмечается, что при проведении мирных переговоров ситуация между Россией и Украиной может превратиться в «полузамороженную», что будет лучше, чем нынешнее положение дел.  Кроме того, в материале говорится, что в случае прекращения огня Украине «придется смириться с потерей части своей территории». Также страна вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО, однако ей могут представить определенные гарантии безопасности. Помимо прочего, завершение украинского конфликта станет приоритетом для избранного президента США Дональда Трампа. На данный момент у Штатов заканчиваются финансы на военную помощь Киеву, потому что стране нужно спонсировать еще Тайвань и Израиль. В свою очередь, у Европы осталось еще меньше ресурсов на выделение поддержки, а самостоятельно Украина не справится в конфликте. В связи с этим растет давление на государство, чтобы провести мирные переговоры с РФ.  При этом ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ноябрь 2024 года станет решающим месяцем для украинского конфликта. В этот период будет поставлена основная точка в конфликте, передает «Царьград». 
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