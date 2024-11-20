В Кремле прокомментировали возможный авиаудар по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном авиаударе по Киеву, обнародованную посольством США в Киеве. Он заявил, что вопросы, связанные с СВО, находятся в исключительной компетенции Министерства обороны РФ.
«Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — заявил Песков. Такой ответ был получен на вопрос журналистов о сообщении посольства США о возможном ударе.
Ранее посольство Соединенных Штатов в Киеве приостановило свои операции, ссылаясь на угрозу воздушной атаки. Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте дипломатического представительства, была получена якобы достоверная информация о возможной масштабной воздушной атаке, запланированной на 20 ноября, передает МК.
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