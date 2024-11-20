В Петербурге возбудили уголовное дело из-за хищения денег у контрактников

В государственном унитарном предприятии (ГУП) «ТЭК» в Санкт-Петербурге были выявлены незаконные действия с контрактами на военную службу. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами, предназначенными для военных-контрактников. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Полицией проведена серия обысков в квартирах предполагаемых фигурантов. Изъяты документы и цифровые носители информации, подтверждающие факт противоправной деятельности», — сообщили в ГУ МВД, их сообщение передает «Фонтанка.ру». По их данным, средства, выделенные для контрактников, были похищены у теплоэнергетической компании.
Следствие сообщает, что часть сотрудников ГУП «ТЭК» после устройства на работу практически сразу заявляли о подписании контракта СВО. В рамках стимуляции компании работники получали выплаты. Впоследствии выяснилось, что часть представленных в отдел кадров выписок из приказов о заключении контрактов с Минобороны была поддельной.
Поиск организаторов продолжается. Оценивается полный размер ущерба.
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