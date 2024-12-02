Журналистов ФРГ выгнали со встречи Ван И и Бербок после вопроса об Украине

Представителей немецких СМИ выдворили из зала на встрече главы МИД Китая Ван И с его коллегой из Германии Анналеной Бербок. Предположительно, это было связано с критикой последней в адрес КНР.
«Но когда [Бербок] спросила своего коллегу Ван И о конфликте на Украине, немецкие СМИ вытолкали из комнаты», — пишет немецкая Handelsblatt. Также деловая газета отметила, что после нынешнего визита Бербок не будет даже совместного заявления для прессы.
Ранее Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, она заявила, что Китай якобы разжигает конфликт на Украине, пишет «Лента.ру». Она также назвала своей целью в рамках визита в Китай старт мирного процесса по СВО.
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