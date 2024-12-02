02 декабря 2024

Журналистов ФРГ выгнали со встречи Ван И и Бербок после вопроса об Украине

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В Китае не стали собирать пресс-конференцию по итогам встречи с Бербок
В Китае не стали собирать пресс-конференцию по итогам встречи с Бербок Фото:

Представителей немецких СМИ выдворили из зала на встрече главы МИД Китая Ван И с его коллегой из Германии Анналеной Бербок. Предположительно, это было связано с критикой последней в адрес КНР.

«Но когда [Бербок] спросила своего коллегу Ван И о конфликте на Украине, немецкие СМИ вытолкали из комнаты», — пишет немецкая Handelsblatt. Также деловая газета отметила, что после нынешнего визита Бербок не будет даже совместного заявления для прессы.

Ранее Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, она заявила, что Китай якобы разжигает конфликт на Украине, пишет «Лента.ру». Она также назвала своей целью в рамках визита в Китай старт мирного процесса по СВО.

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Представителей немецких СМИ выдворили из зала на встрече главы МИД Китая Ван И с его коллегой из Германии Анналеной Бербок. Предположительно, это было связано с критикой последней в адрес КНР. «Но когда [Бербок] спросила своего коллегу Ван И о конфликте на Украине, немецкие СМИ вытолкали из комнаты», — пишет немецкая Handelsblatt. Также деловая газета отметила, что после нынешнего визита Бербок не будет даже совместного заявления для прессы. Ранее Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, она заявила, что Китай якобы разжигает конфликт на Украине, пишет «Лента.ру». Она также назвала своей целью в рамках визита в Китай старт мирного процесса по СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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