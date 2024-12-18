Газпром нашел нового покупателя СПГ в Европе

Российская компания «Газпром» впервые осуществила поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Италию с терминала «Портовая». Об этом стало известно из данных LSEG, группы, включающей Лондонскую биржу.
«Газовоз Cool Rover встал на разгрузку на терминале FSRU Toscana в итальянском порту Ливорно», — передает агентство Reuters данные. «Газпром» пока не предоставил официальных комментариев относительно этой поставки.
По данным отчета за октябрь, объемы экспорта российского СПГ достигли рекордных для текущего года показателей — 3,06 млн тонн. За десять месяцев 2024 года общий объем поставок увеличился на 4,65% по сравнению с прошлым годом, достигнув 27,4 млн тонн.
В марте 2024 года компания «Газпром» осуществила первую поставку сжиженного природного газа в Испанию. 17 декабря стоимость акций компании достигла минимальных значений с января 2009 года, достигнув уровня в 106 рублей.
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