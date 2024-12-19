Путин похвалил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Путин: в России нельзя обучать детей без знания русского
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя обучать детей в школах без знания русского
Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя обучать детей в школах без знания русского Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя обучать детей в школах без знания русского. Так на "Прямой линии" глава государства прокомментировал принятый закон о праве не принимать в школы иностранцев, не знающих русский язык.

"Госдума приняла закон о праве не принимать в школы мигрантов без русского. Действительно, как можно обучать детей без знания русского", — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Российский президент подчеркнул, что в связи с миграционной политикой есть много вопросов, которым правительство должно уделить внимание.

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Глава РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя обучать детей в школах без знания русского. Так на "Прямой линии" глава государства прокомментировал принятый закон о праве не принимать в школы иностранцев, не знающих русский язык. "Госдума приняла закон о праве не принимать в школы мигрантов без русского. Действительно, как можно обучать детей без знания русского", — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Российский президент подчеркнул, что в связи с миграционной политикой есть много вопросов, которым правительство должно уделить внимание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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