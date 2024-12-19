19 декабря 2024

Белгородская экс-чиновница получила крупный срок за теракт

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Женщине не удалось убедить суд в том, что ее средства использовали «в темную»
Женщине не удалось убедить суд в том, что ее средства использовали «в темную» Фото:

Бывшую сотрудницу мэрии Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) приговорили к 21 году в колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

«Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) суд назначил по 21 году колонии со штрафами», — на данные ведомства ссылается «Коммерсант». Оба не признали своей вины.

Осужденных обвиняли в подготовке серии терактов по заданию украинских спецслужб, в том числе взрывов на железной дороге и на газораспределительной станции в Волгоградской области. По версии силовиков, Шинкарук выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным террористам.

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Бывшую сотрудницу мэрии Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) приговорили к 21 году в колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда. «Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) суд назначил по 21 году колонии со штрафами», — на данные ведомства ссылается «Коммерсант». Оба не признали своей вины. Осужденных обвиняли в подготовке серии терактов по заданию украинских спецслужб, в том числе взрывов на железной дороге и на газораспределительной станции в Волгоградской области. По версии силовиков, Шинкарук выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным террористам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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