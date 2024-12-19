Белгородская экс-чиновница получила крупный срок за теракт

Бывшую сотрудницу мэрии Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) приговорили к 21 году в колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.
«Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) суд назначил по 21 году колонии со штрафами», — на данные ведомства ссылается «Коммерсант». Оба не признали своей вины.
Осужденных обвиняли в подготовке серии терактов по заданию украинских спецслужб, в том числе взрывов на железной дороге и на газораспределительной станции в Волгоградской области. По версии силовиков, Шинкарук выступила в качестве посредника в передаче денег потенциальным террористам.
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