ФСБ опубликовала видео задержания сотрудника секретного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Задержанный передавал Киеву фотографии современных образцов военной техники Фото:

ФСБ опубликовала видеозапись задержания сотрудника режимного предприятия. Его подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Установлено, что он передавал Украине фотографии современных образцов продукции военно-промышленного комплекса. Эти материалы представляют собой важную информацию о возможностях военной техники. Видео опубликовано в telegram-канале «ВЕСТИ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ опубликовала видеозапись задержания сотрудника режимного предприятия. Его подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Установлено, что он передавал Украине фотографии современных образцов продукции военно-промышленного комплекса. Эти материалы представляют собой важную информацию о возможностях военной техники. Видео опубликовано в telegram-канале «ВЕСТИ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...