ФСБ опубликовала видео задержания сотрудника секретного предприятия

Задержанный передавал Киеву фотографии современных образцов военной техники
ФСБ опубликовала видеозапись задержания сотрудника режимного предприятия. Его подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб.
Установлено, что он передавал Украине фотографии современных образцов продукции военно-промышленного комплекса. Эти материалы представляют собой важную информацию о возможностях военной техники. Видео опубликовано в telegram-канале «ВЕСТИ».
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