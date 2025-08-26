Спровоцировавший Медведева на US Open фотограф назвал себя «жертвой»

Фотограф Сельчук Акар, утративший аккредитацию на Открытый чемпионат США по теннису (US Open) после матча с участием российского теннисиста Даниила Медведева, охарактеризовал данное решение как акт самоуправства. Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Я жертва в этой ситуации и ни в чем не виноват. Этот инцидент уже превратился в линчевание, и, хотя я и не виноват, я сильно пострадал. Если там есть камера, если за ней следят, это покажет, что я дважды возвращался к представителю службы безопасности и не выходил, пока он не сказал, что матч остановлен», — заявил Акар.
Во время матчбола в третьем сете встреча была приостановлена на шесть минут. Французский теннисист Бенжамен Бонзи допустил ошибку на подаче, отправив мяч в сетку, после чего на корт выбежал фотограф Сельчук Акар, ошибочно решивший, что игра завершена. В связи с этим инцидентом судья предоставил Бонзи право повторить первую подачу, что вызвало недовольство Даниила Медведева. Российский спортсмен подошел к арбитру для выяснения обстоятельств и резко высказался в его адрес, намекнув на возможную заинтересованность судьи в скорейшем окончании встречи. Зрители поддержали Медведева и освистали судью, выразив свое недовольство.
По окончании третьего сета фотограф Акар покинул арену в сопровождении сотрудников службы безопасности. Позже организаторы турнира US Open приняли решение лишить его аккредитации. При этом Медведев завершил выступление на US Open, проиграв в первом круге Бонзи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.