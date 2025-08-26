Спровоцировавший Медведева на US Open фотограф назвал себя «жертвой»

После теннисного матча Сельчука Акара лишили аккредитации
После теннисного матча Сельчука Акара лишили аккредитации

Фотограф Сельчук Акар, утративший аккредитацию на Открытый чемпионат США по теннису (US Open) после матча с участием российского теннисиста Даниила Медведева, охарактеризовал данное решение как акт самоуправства. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Я жертва в этой ситуации и ни в чем не виноват. Этот инцидент уже превратился в линчевание, и, хотя я и не виноват, я сильно пострадал. Если там есть камера, если за ней следят, это покажет, что я дважды возвращался к представителю службы безопасности и не выходил, пока он не сказал, что матч остановлен», — заявил Акар. 

Во время матчбола в третьем сете встреча была приостановлена на шесть минут. Французский теннисист Бенжамен Бонзи допустил ошибку на подаче, отправив мяч в сетку, после чего на корт выбежал фотограф Сельчук Акар, ошибочно решивший, что игра завершена. В связи с этим инцидентом судья предоставил Бонзи право повторить первую подачу, что вызвало недовольство Даниила Медведева. Российский спортсмен подошел к арбитру для выяснения обстоятельств и резко высказался в его адрес, намекнув на возможную заинтересованность судьи в скорейшем окончании встречи. Зрители поддержали Медведева и освистали судью, выразив свое недовольство.

По окончании третьего сета фотограф Акар покинул арену в сопровождении сотрудников службы безопасности. Позже организаторы турнира US Open приняли решение лишить его аккредитации. При этом Медведев завершил выступление на US Open, проиграв в первом круге Бонзи. 

