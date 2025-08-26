На поле в Эстонии нашли обломки украинского дрона

В волости Эльва на юго-востоке Эстонии были обнаружены обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.
«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник», — сказал Паллосон, передает портал национального гостелерадио ERR. По его словам, существует высокая вероятность, что беспилотник сбился с курса из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы, включая создание помех GPS-сигналу. В результате аппарат пересек границу и оказался в воздушном пространстве Эстонии. На месте падения были обнаружены обломки дрона и воронка от взрыва.
Служба внутренней безопасности Эстонии подчеркнула, что на данный момент нет оснований считать, что речь идет о российском БПЛА. Происхождение дрона все еще уточняется, рассматривается также вероятность, что он мог прилететь с территории Латвии. В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.
Власти Эстонии ранее объявили о планах усилить восточную границу страны, в том числе за счет строительства забора и внедрения систем противодействия беспилотникам. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 200 миллионов евро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.