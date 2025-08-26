Над Винницкой областью заметили неизвестный военно-транспортный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По описанию, пролетающий самолет был похож на Ил-76 (архивное фото)
По описанию, пролетающий самолет был похож на Ил-76 (архивное фото) Фото:

Военно-транспортный самолет был замечен в небе над Винницкой областью. Об этом написало украинское издание «Страна».

«Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76», — говорится в публикации издания в telegram-канала, который сообщил о том, что воздушное судно очевидцы зафиксировали в небе над Винницкой областью. К посту также приложено видео, где на кадрах виден пролетающий самолет.

На данных онлайн-радаров его присутствие не отображается. Предполагается, что воздушное судно совершает полет с отключенной системой GPS.

Около месяца назад в воздушном пространстве над Киевом был замечен тяжелый транспортный самолет Ан-124, который, по предварительной информации, осуществлял перелет из Днепра (бывшего Днепропетровска). Воздушное судно вылетело с аэродрома Святошино. Предполагалось, что его перемещение связано с обслуживанием самолета, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военно-транспортный самолет был замечен в небе над Винницкой областью. Об этом написало украинское издание «Страна». «Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76», — говорится в публикации издания в telegram-канала, который сообщил о том, что воздушное судно очевидцы зафиксировали в небе над Винницкой областью. К посту также приложено видео, где на кадрах виден пролетающий самолет. На данных онлайн-радаров его присутствие не отображается. Предполагается, что воздушное судно совершает полет с отключенной системой GPS. Около месяца назад в воздушном пространстве над Киевом был замечен тяжелый транспортный самолет Ан-124, который, по предварительной информации, осуществлял перелет из Днепра (бывшего Днепропетровска). Воздушное судно вылетело с аэродрома Святошино. Предполагалось, что его перемещение связано с обслуживанием самолета, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...