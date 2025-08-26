Над Винницкой областью заметили неизвестный военно-транспортный самолет

Военно-транспортный самолет был замечен в небе над Винницкой областью. Об этом написало украинское издание «Страна».
«Визуально он похож на военно-транспортный самолет типа Ил-76», — говорится в публикации издания в telegram-канала, который сообщил о том, что воздушное судно очевидцы зафиксировали в небе над Винницкой областью. К посту также приложено видео, где на кадрах виден пролетающий самолет.
На данных онлайн-радаров его присутствие не отображается. Предполагается, что воздушное судно совершает полет с отключенной системой GPS.
Около месяца назад в воздушном пространстве над Киевом был замечен тяжелый транспортный самолет Ан-124, который, по предварительной информации, осуществлял перелет из Днепра (бывшего Днепропетровска). Воздушное судно вылетело с аэродрома Святошино. Предполагалось, что его перемещение связано с обслуживанием самолета, пишет RT.
