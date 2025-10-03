Названа неожиданная польза главного осеннего фрукта

Хурма, появляющаяся на прилавках российских магазинов в октябре, богата клетчаткой и помогает организму лучше усваивать белок. Об этом сообщил врач-диетолог Роман Пристанский.
«Сам плод очень сильно богат клетчаткой, что хорошо чистит ЖКТ», — приводит слова Пристанскиого «Радио 1». Он отметил, что в Хурме много витаминов А и В, что важно для нашей мышечной ткани, скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы
Врач также подчеркнул, что витамины группы В, содержащиеся в хурме, способствуют лучшему усвоению белка, что, в свою очередь, способствует восстановлению всего организма. Диетолог рекомендует включать фрукт в рацион как взрослым, так и детям, поскольку она поддерживает иммунитет и нормализует обмен веществ в осенне-зимний период.
