Бездетный певец Прохор Шаляпин рассказал, как будет пользоваться своим потомством

Дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Об этом заявил 41-летний бездетный певец Прохор Шаляпин.
«Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить?», — сказал Шаляпин в интервью с Рустемом Гариповым. Он также поделился, что хочет завести троих детей. Интервью опубликовано на youtube-канале Гарипова.
По словам артиста, главным является любовь, а не деньги. И поэтому он не хочет обеспечивать своих детей, если они появятся. Вместо этого лучше дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать. В конце Шаляпин добавил, что это высказывание было шуткой и он будет помогать своим детям по мере своих возможностей.
26 ноября 2024 года Шаляпину исполнился 41 год. URA.RU рассказывало о том, как прошел его день рождения. В материале есть информация про карьеру, личную жизнь и психологический портрет скандального певца.
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