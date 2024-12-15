Бездетный певец Прохор Шаляпин рассказал, как будет пользоваться своим потомством

Бездетный певец Прохор Шаляпин заявил, что дети нужны для содержания родителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по детским садам. Екатеринбург, детсад, девочки, дети
По словам Шаляпина, дети нужны для содержания родителей Фото:

Дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Об этом заявил 41-летний бездетный певец Прохор Шаляпин.

«Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить?», — сказал Шаляпин в интервью с Рустемом Гариповым. Он также поделился, что хочет завести троих детей. Интервью опубликовано на youtube-канале Гарипова.

По словам артиста, главным является любовь, а не деньги. И поэтому он не хочет обеспечивать своих детей, если они появятся. Вместо этого лучше дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать. В конце Шаляпин добавил, что это высказывание было шуткой и он будет помогать своим детям по мере своих возможностей.

26 ноября 2024 года Шаляпину исполнился 41 год. URA.RU рассказывало о том, как прошел его день рождения. В материале есть информация про карьеру, личную жизнь и психологический портрет скандального певца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Об этом заявил 41-летний бездетный певец Прохор Шаляпин. «Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить?», — сказал Шаляпин в интервью с Рустемом Гариповым. Он также поделился, что хочет завести троих детей. Интервью опубликовано на youtube-канале Гарипова. По словам артиста, главным является любовь, а не деньги. И поэтому он не хочет обеспечивать своих детей, если они появятся. Вместо этого лучше дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать. В конце Шаляпин добавил, что это высказывание было шуткой и он будет помогать своим детям по мере своих возможностей. 26 ноября 2024 года Шаляпину исполнился 41 год. URA.RU рассказывало о том, как прошел его день рождения. В материале есть информация про карьеру, личную жизнь и психологический портрет скандального певца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...