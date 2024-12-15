Бездетный певец Прохор Шаляпин рассказал, как будет пользоваться своим потомством

Бездетный певец Прохор Шаляпин заявил, что дети нужны для содержания родителей

15 декабря 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

По словам Шаляпина, дети нужны для содержания родителей Фото: Размик Закарян © URA.RU Дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Об этом заявил 41-летний бездетный певец Прохор Шаляпин. «Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить?», — сказал Шаляпин в интервью с Рустемом Гариповым. Он также поделился, что хочет завести троих детей. Интервью опубликовано на youtube-канале Гарипова. По словам артиста, главным является любовь, а не деньги. И поэтому он не хочет обеспечивать своих детей, если они появятся. Вместо этого лучше дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать. В конце Шаляпин добавил, что это высказывание было шуткой и он будет помогать своим детям по мере своих возможностей. 26 ноября 2024 года Шаляпину исполнился 41 год. URA.RU рассказывало о том, как прошел его день рождения. В материале есть информация про карьеру, личную жизнь и психологический портрет скандального певца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети нужны для того, чтобы содержать родителей и работать на них. Об этом заявил 41-летний бездетный певец Прохор Шаляпин. «Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить?», — сказал Шаляпин в интервью с Рустемом Гариповым. Он также поделился, что хочет завести троих детей. Интервью опубликовано на youtube-канале Гарипова. По словам артиста, главным является любовь, а не деньги. И поэтому он не хочет обеспечивать своих детей, если они появятся. Вместо этого лучше дать им жизненные уроки и научить, как зарабатывать. В конце Шаляпин добавил, что это высказывание было шуткой и он будет помогать своим детям по мере своих возможностей. 26 ноября 2024 года Шаляпину исполнился 41 год. URA.RU рассказывало о том, как прошел его день рождения. В материале есть информация про карьеру, личную жизнь и психологический портрет скандального певца.