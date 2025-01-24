Появилось видео с места пожара в Рязани после атаки дронов ВСУ

В Рязани загорелся частный дом после падения обломков беспилотника, предположительно принадлежащего ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.
«Коттедж загорелся, предварительно, в коттеджном поселке Дашково-Песочня», — рассказали авторы канала. На кадрах видео видно, как скорая помощь и пожарная едут на место происшествия.
В ночь на 24 января ВСУ атаковали Россию 121 беспилотником. Из них 20 были сбиты над Рязанской областью. В регионе произошло возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По данным telegram-канала Shot, часть обломков БПЛА упала и на частный дом, из-за чего он загорелся. По словам главы региона Павла Малкова, никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области для получения официальной информации и подтверждения деталей произошедшего. Ответ от ведомства ожидается.
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