Появилось видео с места пожара в Рязани после атаки дронов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал Фото:

В Рязани загорелся частный дом после падения обломков беспилотника, предположительно принадлежащего ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео.

«Коттедж загорелся, предварительно, в коттеджном поселке Дашково-Песочня», — рассказали авторы канала. На кадрах видео видно, как скорая помощь и пожарная едут на место происшествия.  

В ночь на 24 января ВСУ атаковали Россию 121 беспилотником. Из них 20 были сбиты над Рязанской областью. В регионе произошло возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По данным telegram-канала Shot, часть обломков БПЛА упала и на частный дом, из-за чего он загорелся. По словам главы региона Павла Малкова, никто не пострадал. 

URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области для получения официальной информации и подтверждения деталей произошедшего. Ответ от ведомства ожидается.

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В Рязани загорелся частный дом после падения обломков беспилотника, предположительно принадлежащего ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев и опубликовал видео. «Коттедж загорелся, предварительно, в коттеджном поселке Дашково-Песочня», — рассказали авторы канала. На кадрах видео видно, как скорая помощь и пожарная едут на место происшествия.   В ночь на 24 января ВСУ атаковали Россию 121 беспилотником. Из них 20 были сбиты над Рязанской областью. В регионе произошло возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По данным telegram-канала Shot, часть обломков БПЛА упала и на частный дом, из-за чего он загорелся. По словам главы региона Павла Малкова, никто не пострадал.  URA.RU направило запрос в МЧС Рязанской области для получения официальной информации и подтверждения деталей произошедшего. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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