Азербайджан выделил миллион долларов для Украины

Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине в размере одного миллиона долларов. Соответствующий указ опубликовал президент страны Ильхам Алиев.
«Выделить министерству энергетики Азербайджанской Республики миллион долларов<...> с целью оказания гуманитарной помощи Украине», — отмечается на официальном сайте президента республики. Алиев свое решение аргументирует несколькими документами о двустороннем сотрудничестве между его страной и Украиной. В частности, он приводит в пример «Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве» (2000 год), «Декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве» (2008 год) и «Совместной декларацией» (2022 год).
Из указа следует, что деньги будут направлены на закупку электротехнического оборудования азербайджанского производства. Затем оно будет направлено на Украину. Алиев добавил, что это не первая такая поддержка Киеву с его стороны.
Отношения между Россией и Азербайджаном накалились после авиакатастрофы в районе Актау в декабре 2024 года. Страны проводят совместное расследование. Недавно в Азербайджане на разговор был вызван посол России в Баку Михаил Евдокимов. Его обвиняют в дезинформации по факту авиакатастрофы.
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