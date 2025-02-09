Какие праздники отмечают 10 февраля, что нельзя делать в этот день

Сразу несколько праздников отмечают по всему миру 10 февраля. В православных храмах в этот день чтят память нескольких святых, в народе празднуют Ефрема — сверчкового заступника, а во всем мире вспоминают о проблемах людей с эпилепсией. О том, какие события отмечают 10 февраля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 10 февраля 2025
День памяти Ефрема Сирина
Православные христиане по всему миру вспоминают преподобного Ефрема Сирина 10 февраля. В юности богослов часто ссорился и конфликтовал. Однажды стражники незаконно посадили его в темницу, обвинив в краже овец.
За решеткой Ефрем Сирин услышал голос, который призвал его покаяться. Вскоре стражники оправдали заключенного и выпустили на свободу. Тогда преподобный решил стать отшельником и отправился странствовать в пустыню. Там юноша встретил епископа Иакова и стал его учеником.
Ефрем Сирин прославился как один из важнейших богословов. Главный его труд — это покаянная молитва, которая читается на богослужениях Великого поста. Также преподобный славился речами, которые помогали людям укрепить свою веру и наполняли их души благодатью.
День памяти Ефрема Новоторжского
10 февраля вспоминают основателя Борисоглебского монастыря в Торжке Ефрема Новоторжского. Святой прибыл на Русь из Венгрии с двумя братьями и поступил на службу к князю Борису.
После смерти брата, Ефрем оставил службу и отправился жить на реку Тверцу. В 1038 году святой построил там монастырь в честь святых князей Бориса и Глеба, и стал в нем настоятелем.
День памяти мученицы Ольги Евдокимовой
Мученица Ольга Евдокимова жила в XIX веке в семье лесника. После смерти мужа в 1921 году она осталась с двумя детьми. Всю жизнь Ольга ходила в храм Иоанна Предтечи и участвовала в жизни прихожан, но в 1931 году церковь закрыли, а Ольгу арестовали вместе со священниками.
На допросе мученица заявила, что общалась со служителями церкви по религиозным убеждениям. После слов о том, что советское правительство зря закрыло церковь, мученицу приговорили к заключению в исправительно-трудовом лагере. 10 февраля 1938 года Ольга Евдокимова скончалась. Место ее погребения до сих пор неизвестно. В 2000 году ее причислили к лику святых новомучеников.
Народный праздник 10 февраля 2025
В народе 10 февраля отмечают Ефрем — сверчковый заступник. Существовал целый ряд правил, которые нужно было соблюдать в этот день: во-первых, крестьяне подметали пол веником из полыни. Это помогало уберечь дом от нечистой силы и злых гостей.
Во-вторых, на кухне ночью оставляли кашу для домового. Угощение помогало задобрить хранителя домашнего спокойствия: люди верили, что взамен он поможет и не будет пакостить. Пытались крестьяне задобрить и свою кошку, ведь считалось, что домашний питомец дружит с домовым. Поэтому кошке 10 февраля давали особо вкусные угощения.
Были и приметы на погоду, за которыми следили люди: например, сильный ветер указывал на то, что год окажется сырым и холодным. Ветер в печной трубе намекал на скорое похолодание, а густой воздух над лесом — на дождливую погоду.
Что нельзя делать 10 февраля
Считается, что 10 февраля не стоит затевать ссоры и конфликты с близкими и родственниками. Сотни лет назад верили, что в этот день злые слова ослабляют жителей дома и усиливают мороз за окном. Также не стоит сильно тратиться, расходовать все запасы и вредить животным и насекомым в доме. Игнорировать признаки простуды тоже нельзя — иначе это грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Гражданские праздники 10 февраля 2025
День дипломатического работника
В России 10 февраля вот уже в 23 раз отмечают День дипломатического работника. Эта дата связана с первым упоминанием внешнеполитического ведомства России. В 1549 году Иван Грозный поручил Ивану Висковатому возглавить прообраз Министерства иностранных дел.
День памяти Александра Пушкина
10 февраля 1837 года Александр Сергеевич Пушкин погиб от смертельного ранения. В день смерти великого поэта принято вспоминать о его таланте, читать его стихи и прозу.
Главная заслуга Александра Пушкина как поэта в том, что он навсегда изменил литературный язык. Он первым приблизил письменный язык к устному общению, сделав его более понятным и естественным.
Международные праздники 10 февраля 2025
Международный день борьбы с эпилепсией
Начиная с 2015 года во всем мире отмечают Международный день борьбы с эпилепсией. Цель даты — привлечь как можно больше внимания к проблемам, с которыми сталкиваются больные, а также объяснить, как можно помочь страдающим от эпилепсии людям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.