Власти нашли действенный способ защитить россиян от кибермошенников

Российские власти подготовили масштабные поправки в законодательство, которые нацелены на защиту жителей от телефонных и интернет-мошенников. Эксперты называют эти поправки самыми объемными за последние годы. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил РБК.
«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — приводит слова Дмитрия Григоренко РБК.
Согласно документу, сотрудникам госорганов, банков, операторам связи, владельцам соцсетей, агрегаторам товаров и услуг и прочим организациям запретят общаться с гражданами и клиентами через зарубежные мессенджеры. Формировать перечень таких мессенджеров будет Роскомнадзор.
Кроме того, владельцам маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России предлагается проводить идентификацию через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации) авторов объявлений о продаже товаров или услуг. Среди прочих мер — обязательная биометрическая идентификация при оформлении микрозайма, право сотовых операторов отказаться от рекламных звонков и т.д.
Рост числа случаев интернет-мошенничества в России, в том числе через популярные мессенджеры, такие как Telegram, где мошенники используют фишинговые сайты для кражи данных, стал причиной для введения строгих мер. Новые законодательные поправки направлены на усиление контроля за использованием иностранных мессенджеров и обязательную идентификацию пользователей.
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