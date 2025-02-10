В Приморье после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП в Приморье заведено уголовное дело
По факту ДТП в Приморье заведено уголовное дело Фото:

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных услуг перевозки после ДТП с автобусом, в котором находились 20 пассажиров. Авария произошла 10 февраля на трассе «Уборка-Самарка-Ариадное». Об этом рассказали в региональном Следственном комитете (СК).

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 10 февраля на трассе «Уборка-Самарка-Ариадное» пассажирский автобус, в котором находились 20 человек, попал в аварию.

В результате происшествия 15 пассажиров получили травмы, четверо из них были госпитализированы. Следственные органы оценят действия перевозчика на предмет соответствия требованиям безопасности, предусмотренным законом.

Участниками ДТП стали лесовоз и рейсовый автобус. Причиной аварии стал занос груженого прицепа лесовоза.

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественных услуг перевозки после ДТП с автобусом, в котором находились 20 пассажиров. Авария произошла 10 февраля на трассе «Уборка-Самарка-Ариадное». Об этом рассказали в региональном Следственном комитете (СК). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что 10 февраля на трассе «Уборка-Самарка-Ариадное» пассажирский автобус, в котором находились 20 человек, попал в аварию. В результате происшествия 15 пассажиров получили травмы, четверо из них были госпитализированы. Следственные органы оценят действия перевозчика на предмет соответствия требованиям безопасности, предусмотренным законом. Участниками ДТП стали лесовоз и рейсовый автобус. Причиной аварии стал занос груженого прицепа лесовоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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