«Неожиданное предложение»: Киев решил заменить Россию в Европе

Киев намерен закупать сжиженный газ у США и предлагать Европе использовать украинские подземные хранилища для его размещения. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Также он отметил готовность Киева гарантировать энергетическую стабильность Европы.
«Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США... Более того, он [Сибига] хочет помочь европейцам: разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Сибиги.
По словам украинского министра, Киев готов не только закупать американский СПГ, но и предоставить свои территории для его хранения, что может способствовать энергетической безопасности Европы. Однако доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов критически оценил возможности Украины в этом направлении. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и регазификации СПГ на Украине.
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