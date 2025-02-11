«Неожиданное предложение»: Киев решил заменить Россию в Европе

Киев хочет стать газовым хабом для Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США
Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США Фото:

Киев намерен закупать сжиженный газ у США и предлагать Европе использовать украинские подземные хранилища для его размещения. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Также он отметил готовность Киева гарантировать энергетическую стабильность Европы.

«Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США... Более того, он [Сибига] хочет помочь европейцам: разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Сибиги.

По словам украинского министра, Киев готов не только закупать американский СПГ, но и предоставить свои территории для его хранения, что может способствовать энергетической безопасности Европы. Однако доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов критически оценил возможности Украины в этом направлении. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и регазификации СПГ на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев намерен закупать сжиженный газ у США и предлагать Европе использовать украинские подземные хранилища для его размещения. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Также он отметил готовность Киева гарантировать энергетическую стабильность Европы. «Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США... Более того, он [Сибига] хочет помочь европейцам: разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Сибиги. По словам украинского министра, Киев готов не только закупать американский СПГ, но и предоставить свои территории для его хранения, что может способствовать энергетической безопасности Европы. Однако доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов критически оценил возможности Украины в этом направлении. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и регазификации СПГ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...