«Доступ ко мне найти сложно»: Алсу отказалась от романа с 20-летним

Певица Алсу озвучила список требований к мужчине, который сможет растопить ее сердце. В разговоре с корреспондентом URA.RU на презентации сольного диска «Дыхание» фотографа Владимира Широкова она призналась, что для нее важны человеческие качества и возраст потенциального избранника.
Модный в шоу-бизнесе тренд, когда мужчина в паре гораздо моложе, она для себя не рассматривает. «Естественно, на двадцатилетнего я не посмотрю», — заявила артистка.
Певица призналась, что после развода мужчины оказывают ей знаки внимания, но пока того человека, с кем бы она могла связать свою жизнь, не встретила. «Доступ ко мне найти сложно, — не стала отрицать звезда. — Но уже есть те, которые нашли. Пока это не мои варианты».
Также Алсу заявила: если в ее жизни встретится достойный мужчина, ее дети не будут против. «Если мама будет счастлива, то и дети автоматически будут счастливы», — философски заявила артистка.
На презентации она исполнила дуэт с Владимиром Широковым. «Я очень люблю Володю по-человечески, — рассказала певица. — И мне безумно нравится наша песня. Она понравилась и людям, что очень приятно».
Алсу оценила голосовые данные Широкова одной из первых в шоу-бизнесе. Тот не сразу ей решился предложить дуэт. Но, когда решился, она сразу согласилась.
Перед концертом Широков признался: сцена его манила давно. Правда, долгое время заняться сольным творчеством он не решался.
«Когда у меня появилась первая композиция, я начал стучаться к разным авторам, чтобы мне написали песню, — признался Владимир. — Одна девочка сказала: „А чего ты боишься? Ты давно в музыке: напиши сам“. Я удивился. Как я напишу, если у меня нет музыкального образования. Это как строителя заставить танцевать в Большом театре… Невозможно! Но потом я попробовал, каким-то странным способом написал текст, а потом мелодию… После чего я нашел прекрасного аранжировщика, с которым мы сотрудничаем второй год».
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