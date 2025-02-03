Алсу после скандального развода увлеклась биатлоном

После скандального развода с Яном Абрамовым певица Алсу нашла новое увлечение — биатлон. Как стало известно, звезда начала заниматься этим видом спорта, охарактеризовав свой уровень как «пока так себе», однако подчеркнула, что старается и получает удовольствие от тренировок.
«Да, это правда. Уровень у меня пока так себе, но я стараюсь. Мне нравится», — заявила Алсу в отчет на вопрос об увлечении данным видом спорта. Ее слова передает МК. Уточняется, что певица изучает не только технику лыжного плавания, но и стрельбу. Исполнительница утверждает, что на стрельбище не испытывает страха, благодаря чему с легкостью поразает мишени.
Артистка поделилась, что сильно надеялась продемонстрировать мастерство на своих первых соревнованиях по биатлону. Алсу получила приглашение участвовать в звездной гонке, в которой знаменитости должны были пробежать дистанцию вместе с известными спортсменами. Однако, к сожалению, из-за аномально теплой погоды в Москве и отсутствия снега ей не удалось выйти на старт в запланированное время.
В конце августа 2024 года стало известно о разводе Алсу с Яном Абрамовым. Они првоели в браке 18 лет. Алсу также подала иск против экс-супруга, потребовав разделить имущество на сумму более 10 миллиардов рублей. В документе на 100 страницах перечислены квартиры, автомобили, парковочные места, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета и многое другое.
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