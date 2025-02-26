Трамп не собирается снимать санкции с РФ

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Трамп ждет заключения соглашения с Россией
Трамп ждет заключения соглашения с Россией Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России. Он отметил, что желает дождаться заключения соглашения с Москвой.

«Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможном снятии санкций с РФ. Его слова передает NBC News. Он добавил, что сначала желает заключить соглашение с Россией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции с России в будущем, но сейчас этого не планируется. Он отметил, что переговоры с Москвой идут хорошо и контакты продолжаются.

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Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России. Он отметил, что желает дождаться заключения соглашения с Москвой. «Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможном снятии санкций с РФ. Его слова передает NBC News. Он добавил, что сначала желает заключить соглашение с Россией. Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции с России в будущем, но сейчас этого не планируется. Он отметил, что переговоры с Москвой идут хорошо и контакты продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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