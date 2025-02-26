Трамп не собирается снимать санкции с РФ

Президент США Дональд Трамп не планирует отменять санкции против России. Он отметил, что желает дождаться заключения соглашения с Москвой.
«Нет», — заявил Трамп в ответ на вопрос о возможном снятии санкций с РФ. Его слова передает NBC News. Он добавил, что сначала желает заключить соглашение с Россией.
Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции с России в будущем, но сейчас этого не планируется. Он отметил, что переговоры с Москвой идут хорошо и контакты продолжаются.
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