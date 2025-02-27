Концерт Гулькиной в Кремле оказался под угрозой срыва

Концерт по случаю 60-летия певицы Натальи Гулькиной оказался под угрозой срыва из-за проблем со звуком, сообщил корреспондент URA.RU. Неприятный момент случился в самом начале выступления. Когда певица вышла на сцену и запела, неожиданно пропал звук. Оказалось, возникли неполадки с аппаратурой — музыкальным пультом. Из-за этого продолжить выступление звезда не могла.
«Я догадывалась, что форс-мажор может произойти: во время репетиции возникали некоторые моменты, — объяснила певица. — Анита Цой сегодня сказала: „Трудный был путь у Наталии Гулькиной всегда“. И концерт не прошел без шероховатостей».
Устранить неполадки удалось лишь спустя почти двадцать минут. Все это время Гулькина стояла на сцене. Певица не растерялась: рассказывала поклонникам интересные моменты из жизни и даже читала стихи собственного сочинения. Зрители слушали ее, затаив дыхание.
«Я сама в этот момент не могла понять, что происходит, — объяснила Наталия. — Я же сегодня пела без наушников, потому что у меня много переодеваний было, они бы упали. Так что никакой информации у меня не было. Я стояла на сцене и не понимала, когда все неполадки устранят».
«Никому не пожелаешь такое, — призналась Анита Цой. — Мы сидим в гримерке и не понимаем, что случилось. Я директора прошу: „Сходи узнай, что там происходит“. Слышу, что Наташа уже читает стихи».
Впрочем, концертом Гулькина осталась довольна. В конце зрители приветствовали ее стоя.
«Потом мы все выровняли, все настроилось и пошло-поехало, — заявила звезда. — Я думаю, что концерт был великолепный».
К слову, помимо зрителеи?, на концерте Гулькину поддерживали дети — сын и дочка. Появились и звездные коллеги. Стас Садальскии?, например, наблюдал за происходящим из зала. А на сцене с Гулькинои? пели Татьяна Овсиенко, Татьяна Буланова, Натали и другие знаменитости.
К выступлению в Кремле Наталия тщательно подготовилась: помимо многочасовых репетиции?, она ходила к косметологу, ограничивала рацион. В результате смогла похудеть на пять килограммов. Выглядит сеи?час Гулькина роскошно.
«Наташа у нас просто красавица!» — не скрывала эмоций, глядя на певицу, Анита Цой.
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