В Петербурге мигрант избежал штрафа за узбекские надписи на Аничковом дворце

Мужчина избежал штрафа за узбекские надписи на Аничковом дворце в Петербурге. Куйбышевский суд огласил приговор по уголовному делу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем фигурант освобожден от штрафа», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале.
Второго, третьего и одиннадцатого сентября 2024 года около 17:00 Дилшод Янгибоев находился на территории Аничкова Дворца, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. В указанные дни подсудимый нанес зеленой краской неразборчивые надписи на узбекском языке на постамент скульптуры воина, расположенной на фасаде объекта «Павильон садовый северный», а также на каменную кладку чугунной ограды дворцового комплекса. В результате действий Янгибоева объектам культурного наследия был причинен материальный ущерб на общую сумму 16 977 рублей 60 копеек. Потерпевшей стороной по делу выступило Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
Рассмотрение дела прошло в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил Янгибоеву наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Однако, поскольку подсудимый находился под стражей в период предварительного следствия, время содержания под стражей было зачтено в счет штрафа.
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