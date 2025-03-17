«Сколько там будет тел»: Алаудинов рассказал всю правду о боях в Курской области

Алаудинов уточнил, что ВСУ пытаются удержать всего три пункта в Курской области
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ВСУ пытаются безуспешно удержать всего три населенных пункта в Курской области, уточнил Апти Алаудинов
ВСУ пытаются безуспешно удержать всего три населенных пункта в Курской области, уточнил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать всего три населенных пункта в Курской области, но без особого успеха, сообщил генерал-лейтенант, командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что украинские силы понесут серьезные потери, настолько, что уже сейчас сложно представить, сколько тел противника там будет.

«Только три населенных пункта [в Курской области] ВСУ пытаются удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время генерал-лейтенант сообщил о продолжающемся наступлении российских войск, часть которых уже находится в Сумской области. Алаудинов выразил уверенность в скором достижении более серьезных результатов на этом фронтовом участке. 

На днях ВСУ окончательно покинули район Суджи в Курской области после того, как ВС РФ провели авантюрную операцию, проникнув в тыл противника через газопровод. Спустя время иностранные СМИ начали отмечать, что украинские силы начали в целом покидать российский регион. На Западе уже подытожили, что вторжение ВСУ в регион РФ, которое проходило с августа 2024 года, полностью провалилось. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать всего три населенных пункта в Курской области, но без особого успеха, сообщил генерал-лейтенант, командир чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. Он добавил, что украинские силы понесут серьезные потери, настолько, что уже сейчас сложно представить, сколько тел противника там будет. «Только три населенных пункта [в Курской области] ВСУ пытаются удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается. Поэтому заранее посчитать, сколько там будет в конечном итоге тел нашего противника, не могу, но считаю, что они понесут там действительно очень серьезные потери, что они и делают», — отметил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». В то же время генерал-лейтенант сообщил о продолжающемся наступлении российских войск, часть которых уже находится в Сумской области. Алаудинов выразил уверенность в скором достижении более серьезных результатов на этом фронтовом участке.  На днях ВСУ окончательно покинули район Суджи в Курской области после того, как ВС РФ провели авантюрную операцию, проникнув в тыл противника через газопровод. Спустя время иностранные СМИ начали отмечать, что украинские силы начали в целом покидать российский регион. На Западе уже подытожили, что вторжение ВСУ в регион РФ, которое проходило с августа 2024 года, полностью провалилось. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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