Кадыров показал видео с бойцами РФ в газовой трубе под Суджой

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Бойцам ВС РФ пришлось преодолеть 15 км по газопроводу, чтобы войти в Суджу
Бойцам ВС РФ пришлось преодолеть 15 км по газопроводу, чтобы войти в Суджу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с солдатами, устроившими перевал в газовой трубе в ходе операции «Поток» при подходе к Судже. Соответствующие кадры он разместил в своих соцсетях.

«Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС РФ в ходе знаменитой операции „Поток“», — написал Кадыров в своем telegram-канале, где выложил соответствующее видео. Он также отметил, что операция ВС РФ навсегда вошла в историю страны, благодаря смелости и отваге российских бойцов. 

По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата», в частности группа «Аида», скрытно продвигались по трубе в тыл противника на протяжении пяти дней, преодолев 15 километров и нанеся молниеносный удар по врагу. Дополнительно Кадыров выразил благодарность командиру отряда, под чьим руководством группа действовала как единый механизм. Отмечается, что именно благодаря четкому и слаженному руководству операция достигла желаемых результатов, подтверждая мастерство и решительность российских военных.

Операция «Труба», известная также как «Поток», проведенная российскими военными в районе Суджи, стала ключевой в контексте масштабного контрнаступления в Курской области. В результате операции украинские войска понесли потери как в технике, так и в личном составе, а также начали хаотичное отступление в сторону Заолешенки, направляясь к пункту пропуска «Суджа». В итоге российские военные достигли административного здания в Судже, подняв флаг на центральной площади, и продолжают укреплять позиции и ликвидировать сопротивление ВСУ.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с солдатами, устроившими перевал в газовой трубе в ходе операции «Поток» при подходе к Судже. Соответствующие кадры он разместил в своих соцсетях. «Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС РФ в ходе знаменитой операции „Поток“», — написал Кадыров в своем telegram-канале, где выложил соответствующее видео. Он также отметил, что операция ВС РФ навсегда вошла в историю страны, благодаря смелости и отваге российских бойцов.  По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата», в частности группа «Аида», скрытно продвигались по трубе в тыл противника на протяжении пяти дней, преодолев 15 километров и нанеся молниеносный удар по врагу. Дополнительно Кадыров выразил благодарность командиру отряда, под чьим руководством группа действовала как единый механизм. Отмечается, что именно благодаря четкому и слаженному руководству операция достигла желаемых результатов, подтверждая мастерство и решительность российских военных. Операция «Труба», известная также как «Поток», проведенная российскими военными в районе Суджи, стала ключевой в контексте масштабного контрнаступления в Курской области. В результате операции украинские войска понесли потери как в технике, так и в личном составе, а также начали хаотичное отступление в сторону Заолешенки, направляясь к пункту пропуска «Суджа». В итоге российские военные достигли административного здания в Судже, подняв флаг на центральной площади, и продолжают укреплять позиции и ликвидировать сопротивление ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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