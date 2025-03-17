В Петербурге лжепроректор обманул профессора на пять миллионов

Профессор одного из университетов Петербурга отдал пять миллионов мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и проректором вуза. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».
«Профессора обработали так, что 17, 18, 26, 27 и 28 января у парадной своего дома на улице Фрунзе он передал разным курьерам по одному миллиону рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая сумма вышла на пять миллионов рублей.
70-летний доктор юридических наук получил сообщение в мессенджере от лица, представившегося проректором университета. Мошенник убедил профессора, что следующее общение будет проходить с «сотрудниками ФСБ». В течение нескольких дней профессор передал курьерам, приходившим к его дому, крупные суммы денег. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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