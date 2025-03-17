17 марта 2025
15 марта 2025
14 марта 2025

В Петербурге лжепроректор обманул профессора на пять миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Доктор юридических наук получил сообщение в мессенджере от проректора университета
Доктор юридических наук получил сообщение в мессенджере от проректора университета Фото:

Профессор одного из университетов Петербурга отдал пять миллионов мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и проректором вуза. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«Профессора обработали так, что 17, 18, 26, 27 и 28 января у парадной своего дома на улице Фрунзе он передал разным курьерам по одному миллиону рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая сумма вышла на пять миллионов рублей.

70-летний доктор юридических наук получил сообщение в мессенджере от лица, представившегося проректором университета. Мошенник убедил профессора, что следующее общение будет проходить с «сотрудниками ФСБ». В течение нескольких дней профессор передал курьерам, приходившим к его дому, крупные суммы денег. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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Профессор одного из университетов Петербурга отдал пять миллионов мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ и проректором вуза. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «Профессора обработали так, что 17, 18, 26, 27 и 28 января у парадной своего дома на улице Фрунзе он передал разным курьерам по одному миллиону рублей», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая сумма вышла на пять миллионов рублей. 70-летний доктор юридических наук получил сообщение в мессенджере от лица, представившегося проректором университета. Мошенник убедил профессора, что следующее общение будет проходить с «сотрудниками ФСБ». В течение нескольких дней профессор передал курьерам, приходившим к его дому, крупные суммы денег. На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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