На фоне возможного перемирия и отвода Вооруженных сил Украины с территорий Донецкой Народной Республики и других регионов в Киеве заговорили о вероятности государственного переворота. Об этом сообщил политолог Васили Вакаров.
«Да, от представителей „Правого сектора“* мы слышим заявления, что сдаваться нельзя, нужно идти до конца. Всем известный националист Дмитрий Корчинский** постоянно говорит, что Украина вечно должна быть в конфликте с Россией, лишь бы победить ее. Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — заявил Вакаров в разговоре с aif.ru. Тем не менее, политолог считает, что организовать полноценный переворот эти силы не способны.
Вакаров пояснил, что для успешного переворота необходим единый координационный центр, который в настоящее время отсутствует. Он отметил, что знакомые из Киева сообщают о присутствующем в воздухе ощущении переворота, однако это всего лишь разрозненные заявления, которые могут привести лишь к отдельным бунтам — одному, двум, не более. Кроме того, по его мнению, без внешней поддержки, например, со стороны британских спецслужб, осуществить государственный переворот на Украине невозможно.
Ранее стало известно, что для украинских полицейских будут приобретены специальные баллончики, предназначенные для использования во время протестных акций. Глава Украины Владимир Зеленский работает над президентским указом, который предполагает расширение полномочий Национальной гвардии. По мнению экспертов, такие меры могут быть связаны с подготовкой к предстоящим выборам. Указ направлен на усиление контроля со стороны властных структур в условиях усиливающегося общественного недовольства.
*Правый сектор — экстремистская группировка, признана в РФ террористической организацией и включена в список запрещенных
**Дмитрий Корчинский внесен Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
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