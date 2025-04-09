Прокурор запросил для генерала Попова шесть лет колонии

Прокурор запросил для обвиненного в мошенничестве генерала Ивана Попова шесть лет колонии. Такое обращение к Тамбовскому гарнизонному суду прозвучало во время слушания. Также прокурор хочет лишить Попова звания генерал-майора.
«В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в суде.
Ранее адвокат запросил у суда отправить Попова в зону спецоперации. Такую возможность поддержали в Минобороны.
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