Происшествия Прокурор запросил для генерала Попова шесть лет колонии 09 апреля 2025 в 16:33 Размер текста - 17 + Ивана Попова могут посадить на шесть лет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Прокурор запросил для обвиненного в мошенничестве генерала Ивана Попова шесть лет колонии. Такое обращение к Тамбовскому гарнизонному суду прозвучало во время слушания. Также прокурор хочет лишить Попова звания генерал-майора. «В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в суде. Ранее адвокат запросил у суда отправить Попова в зону спецоперации. Такую возможность поддержали в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокурор запросил для обвиненного в мошенничестве генерала Ивана Попова шесть лет колонии. Такое обращение к Тамбовскому гарнизонному суду прозвучало во время слушания. Также прокурор хочет лишить Попова звания генерал-майора. «В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в суде. Ранее адвокат запросил у суда отправить Попова в зону спецоперации. Такую возможность поддержали в Минобороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям