Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся только к биологическому полу, таким образом они не могут применяться к трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом объявил председатель суда Патрик Ходж.
«Единогласное решение этого суда заключается в том, что определения терминов „женщина“ и „пол“ в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — заявил Патрик Ходж, его слова передает ТАСС. Это решение стало кульминацией длительного юридического спора, инициированного организацией For Women Scotland (FWS).
Конфликт начался в 2018 году, когда правительство Шотландии разрешило трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ), имеющим официальное свидетельство о признании пола, занимать должности в государственных советах и на специально предназначенных для женщин ролях. Это вызвало протесты со стороны FWS, которые утверждали, что такое решение нарушает принципы Закона о равенстве. В результате дело дошло до Верховного суда, который и вынес свое финальное решение, подтверждающее традиционное понимание терминов «женщина» и «пол».
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ
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