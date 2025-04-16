Британия решила не считать трансгендеров* женщинами

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Суд Братании постановил, что термины «женщины» и «пол» не могут применяться к трансгендерам*
Суд Братании постановил, что термины «женщины» и «пол» не могут применяться к трансгендерам* Фото:

Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся только к биологическому полу, таким образом они не могут применяться к трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом объявил председатель суда Патрик Ходж.

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что определения терминов „женщина“ и „пол“ в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — заявил Патрик Ходж, его слова передает ТАСС. Это решение стало кульминацией длительного юридического спора, инициированного организацией For Women Scotland (FWS).

Конфликт начался в 2018 году, когда правительство Шотландии разрешило трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ), имеющим официальное свидетельство о признании пола, занимать должности в государственных советах и на специально предназначенных для женщин ролях. Это вызвало протесты со стороны FWS, которые утверждали, что такое решение нарушает принципы Закона о равенстве. В результате дело дошло до Верховного суда, который и вынес свое финальное решение, подтверждающее традиционное понимание терминов «женщина» и «пол».

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ

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Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся только к биологическому полу, таким образом они не могут применяться к трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом объявил председатель суда Патрик Ходж. «Единогласное решение этого суда заключается в том, что определения терминов „женщина“ и „пол“ в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — заявил Патрик Ходж, его слова передает ТАСС. Это решение стало кульминацией длительного юридического спора, инициированного организацией For Women Scotland (FWS). Конфликт начался в 2018 году, когда правительство Шотландии разрешило трансгендерным женщинам (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ), имеющим официальное свидетельство о признании пола, занимать должности в государственных советах и на специально предназначенных для женщин ролях. Это вызвало протесты со стороны FWS, которые утверждали, что такое решение нарушает принципы Закона о равенстве. В результате дело дошло до Верховного суда, который и вынес свое финальное решение, подтверждающее традиционное понимание терминов «женщина» и «пол». *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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