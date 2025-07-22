В Госдуме заявили, что миллион рублей от Сырского дойдет до России

Депутат Колесник: деньги главкома ВСУ Сырского дойдут до адресата
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Колесник отметил, что действия Сырского приводят к большим потерям среди украинцев
Колесник отметил, что действия Сырского приводят к большим потерям среди украинцев Фото:

Миллион рублей, который главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский перевел на лечение своих родителей в Россию, будет доставлен получателям. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата», — заявил депутат в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что Сырский окончил российское училище, и иронично предположил, что главком ВСУ может работать на Россию сторону, поскольку его действия приводят к большим потерям среди украинских военных.

Ранее Сырский направил своих родителей на лечение в российскую столицу. По имеющейся информации, он перечислил им около одного миллиона рублей. Сообщается, что его 86-летний отец нуждается в медицинской помощи из-за неврологического заболевания.

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Миллион рублей, который главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский перевел на лечение своих родителей в Россию, будет доставлен получателям. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата», — заявил депутат в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что Сырский окончил российское училище, и иронично предположил, что главком ВСУ может работать на Россию сторону, поскольку его действия приводят к большим потерям среди украинских военных. Ранее Сырский направил своих родителей на лечение в российскую столицу. По имеющейся информации, он перечислил им около одного миллиона рублей. Сообщается, что его 86-летний отец нуждается в медицинской помощи из-за неврологического заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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