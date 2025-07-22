Миллион рублей, который главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский перевел на лечение своих родителей в Россию, будет доставлен получателям. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата», — заявил депутат в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что Сырский окончил российское училище, и иронично предположил, что главком ВСУ может работать на Россию сторону, поскольку его действия приводят к большим потерям среди украинских военных.
Ранее Сырский направил своих родителей на лечение в российскую столицу. По имеющейся информации, он перечислил им около одного миллиона рублей. Сообщается, что его 86-летний отец нуждается в медицинской помощи из-за неврологического заболевания.
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