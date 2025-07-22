«Чудеса» на переговорах с Украиной и ядерные угрозы Британии: о чем говорил Песков 22 июля

Рассчитывать на прорывы в переговорах с Украиной не приходится из-за сложности темы, но даже договоренности об обмене пленными являются значимым результатом. Кремль рассчитывает, что переговорный процесс пройдет на неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал отношения РФ с Азербайджаном и ядерные угрозы. О чем еще говорил представитель Кремля 22 июля — в материале URA.RU.
График президента Путина
Президент России Владимир Путин проведет несколько публичных мероприятий в Кремле, включая регулярные встречи с докладами, в частности, от министра юстиции Константина Чуйченко. Песков отметил, что повестка этих встреч будет открытой, однако другие контакты в Кремле носят непубличный характер.
Ожидания от переговоров с Украиной
На вопрос о возможном прорыве на предстоящих переговорах с Украиной Песков призвал не ожидать чудес, учитывая сложность темы урегулирования конфликта. Он отметил, что даже достижение договоренностей об обмене пленными или возвращении тел погибших уже является значимым результатом. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что договоренности об обменах или возвращении тел погибших — это уже результативность. Рассчитывать на прорывы из разряда чудес нет никакого повода», — подчеркнул Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Возможная встреча Путина и Зеленского
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке встречи с Путиным на очередном раунде переговоров, Песков указал на действующий запрет Киева на переговоры с Россией. Он отметил в ответ на вопрос URA.RU, что тема сложная, и говорить о встрече на высшем уровне преждевременно. «Предстоит обсудить проекты меморандумов, обмен которыми произошел во втором раунде», — сказал Песков. Он добавил, что Россия надеется в ближайшее время согласовать сроки нового раунда переговоров и сообщит об этом, но для предметного обсуждения лидеров требуется значительная подготовка.
Отношения с Азербайджаном и заявления Алиева
Комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева об Украине и его позицию о «подарках» в виде военной поддержки. Песков признал разногласия между Москвой и Баку.
«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мы расходимся во мнениях. Собственно, с самого начала президент Алиев занял такую позицию. Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, и, мы надеемся, не будут препятствием», — сказал Песков. Он выразил надежду на восстановление конструктивного диалога, подчеркнув важность сохранения стратегического партнерства с Баку в условиях текущей геополитической ситуации.
Сроки урегулирования конфликта
Песков отказался прогнозировать сроки достижения договоренностей с Украиной, заявив, что это зависит от множества факторов. Он отметил, что любые предположения о временных рамках будут ошибочными. «Я бы не стал оценивать потенциальные сроки», — сказал Песков. Он добавил, что Россия продолжает работу над меморандумом о мирном урегулировании, начатую после второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, но публично обсуждать детали документа Кремль не намерен, чтобы не навредить процессу.
Ядерные бомбы США в Великобритании и саммит ядерной пятерки
На сообщения о возможном размещении ядерных бомб США в Великобритании Песков ответил, что почва для проведения саммита ядерной пятерки отсутствует из-за эскалации напряженности и милитаризации. «Наши ведомства отслеживают развитие событий и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего», — заявил представитель Кремля.
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