Пять автомобилей столкнулись на перекрестке автодороги «Южный обход» и улицы Аллея Смелых в Калининграде, одна из них оказалась под грузовиком, другая загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Госавтоинспекция информирует, что на перекрестке автодороги „Южный обход“ и улицы Аллея Смелых произошло столкновение пяти транспортных средств», — уточняется в сообщении официального telegram-канала Госавтоинспекции Калининградской области. Одна из машин загорелась, еще одна оказалась под грузовиком. Есть пострадавшие.
Как отмечают в ведомстве, движение в районе происшествия частично перекрыто, автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. На месте аварии продолжают работать экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
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