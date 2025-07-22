В Калининграде две машины врезались в грузовик, одна сгорела

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В Калининграде машина оказалась под грузовиком
В Калининграде машина оказалась под грузовиком Фото:

Пять автомобилей столкнулись на перекрестке автодороги «Южный обход» и улицы Аллея Смелых в Калининграде, одна из них оказалась под грузовиком, другая загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция информирует, что на перекрестке автодороги „Южный обход“ и улицы Аллея Смелых произошло столкновение пяти транспортных средств», — уточняется в сообщении официального telegram-канала Госавтоинспекции Калининградской области. Одна из машин загорелась, еще одна оказалась под грузовиком. Есть пострадавшие.

Как отмечают в ведомстве, движение в районе происшествия частично перекрыто, автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. На месте аварии продолжают работать экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

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Пять автомобилей столкнулись на перекрестке автодороги «Южный обход» и улицы Аллея Смелых в Калининграде, одна из них оказалась под грузовиком, другая загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция информирует, что на перекрестке автодороги „Южный обход“ и улицы Аллея Смелых произошло столкновение пяти транспортных средств», — уточняется в сообщении официального telegram-канала Госавтоинспекции Калининградской области. Одна из машин загорелась, еще одна оказалась под грузовиком. Есть пострадавшие. Как отмечают в ведомстве, движение в районе происшествия частично перекрыто, автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. На месте аварии продолжают работать экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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