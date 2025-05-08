Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским

Трамп: я поговорю с Зеленским немного позже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что сегодня было ратифицировано соглашение по редкоземельным металлам
Трамп заявил, что сегодня было ратифицировано соглашение по редкоземельным металлам Фото:

В ближайшее время президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам американский лидер. 

"И я поговорю с президентом [Украины Владимиром Зеленским] чуть позже, немного позже", — заявил Трамп. Его слова приводятся на сайте Белого дома. 

Трамп сообщил, что Верховная рада Украины 8 мая одобрила ратификацию соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, Соединенные Штаты получили доступ к значительным запасам редкоземельных элементов высокого качества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам американский лидер.  "И я поговорю с президентом [Украины Владимиром Зеленским] чуть позже, немного позже", — заявил Трамп. Его слова приводятся на сайте Белого дома.  Трамп сообщил, что Верховная рада Украины 8 мая одобрила ратификацию соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, Соединенные Штаты получили доступ к значительным запасам редкоземельных элементов высокого качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...