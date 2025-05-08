Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским

В ближайшее время президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам американский лидер.
"И я поговорю с президентом [Украины Владимиром Зеленским] чуть позже, немного позже", — заявил Трамп. Его слова приводятся на сайте Белого дома.
Трамп сообщил, что Верховная рада Украины 8 мая одобрила ратификацию соглашения по редкоземельным металлам. По его словам, Соединенные Штаты получили доступ к значительным запасам редкоземельных элементов высокого качества.
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