Кто вошел в попечительский совет РАН, который возглавил Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав попечительского совета Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Так, в число членов совета вошли министр обороны Александр Белоусов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и его заместители Денис Патрушев, Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Алексей Силуанов. Также в совет вошли гендиректор Эрмитажа Борис Пиотровский, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, председатель Сбера Герман Греф, гендиректоры госкорпораций «Росатом» и Ростех» Алексей Лихачев и Сергей Чемезов, председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и другие представители государственных и научных структур. Указ вступает в силу в дату его подписания, говорится в документе.
Закон, регламентирующий создание попечительского совета в структуре РАН, был принят в декабре 2024 года. Его главой стал Владимир Путин. В полномочия президента РФ в структуре входит определение состава совета на основании предложений президиума академии. В задачи совета входит рассмотрение вопросов, связанных с продвижением достижений науки и внедрением результатов исследований стратегического значения. Кроме того, совет наделен полномочиями по решению организационных вопросов: формирование, реорганизация или ликвидация региональных подразделений академии, определение максимального числа членов организации и возможных мер господдержки.
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