Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию

В ходе весенней сессии Государственная дума примет закон, который наделит правительство Российской Федерации правом устанавливать квоты на платный прием студентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Постараемся сделать все, чтобы в течение весенней сессии закон [о регулировании платного приема в вузы] был принят и поступил на подпись президенту», — заявил Володин во время заседания Совета законодателей. Прямая трансляция ведется на сайте Госдумы.
Володин также подчеркнул, что подготовка специалистов должна соответствовать потребностям рынка труда, что позволит выпускникам успешно находить работу по полученной профессии. В случае одобрения закона он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. При этом изменения не будут распространяться на приемную кампанию 2025 года.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости уменьшить долю некачественного сегмента платного высшего образования в стране. По его словам, в этой сфере извлечение прибыли зачастую становится приоритетом, тогда как образование должно рассматриваться как общественное благо, передает RT.
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