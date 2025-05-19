Вован и Лексус договорились с Бастрыкиным бороться с украинскими мошенниками

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Пранкеры отметили, что готовы делиться своим опытом с сотрудниками Следственного комитета
Пранкеры отметили, что готовы делиться своим опытом с сотрудниками Следственного комитета Фото:

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-25) известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе непродолжительной беседы стороны обсудили вопросы противодействия телефонному мошенничеству, исходящему с территории Украины.

«Мы будем взаимодействовать с СК по борьбе с телефонным мошенничеством, которое ведется украинской стороной на государственном уровне», — рассказали Вован и Лексус «КП-Петербург». По словам пранкеров, деятельность украинских телефонных мошенников уже вышла за рамки обычного криминала и представляет собой угрозу национальной безопасности России. Они отметили, что готовы делиться своим опытом и давать консультации сотрудникам Следственного комитета по вопросам противодействия подобным схемам.

Пранкеры встретили Александра Бастрыкина во время осмотра выставочных стендов форума. Александр Бастрыкин проявил интерес к предложению пранкеров.

ПМЮФ-25 в этом году собрал в Петербурге ведущих экспертов в области права и представителей государственных органов. Александр Бастрыкин выступает на форуме с докладом о невыученных уроках Второй мировой войны и противодействии нацизму в современном мире, что подчеркивает актуальность вопросов безопасности и правопорядка.

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На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-25) известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. В ходе непродолжительной беседы стороны обсудили вопросы противодействия телефонному мошенничеству, исходящему с территории Украины. «Мы будем взаимодействовать с СК по борьбе с телефонным мошенничеством, которое ведется украинской стороной на государственном уровне», — рассказали Вован и Лексус «КП-Петербург». По словам пранкеров, деятельность украинских телефонных мошенников уже вышла за рамки обычного криминала и представляет собой угрозу национальной безопасности России. Они отметили, что готовы делиться своим опытом и давать консультации сотрудникам Следственного комитета по вопросам противодействия подобным схемам. Пранкеры встретили Александра Бастрыкина во время осмотра выставочных стендов форума. Александр Бастрыкин проявил интерес к предложению пранкеров. ПМЮФ-25 в этом году собрал в Петербурге ведущих экспертов в области права и представителей государственных органов. Александр Бастрыкин выступает на форуме с докладом о невыученных уроках Второй мировой войны и противодействии нацизму в современном мире, что подчеркивает актуальность вопросов безопасности и правопорядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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