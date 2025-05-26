В свердловском городе прогремел взрыв

В Краснотурьинске (Свердловская область) в частном доме произошел взрыв бытового газа. Пожилого хозяина дома забрали в больницу. Подробности инцидента URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Беда произошла в доме по улице Новой. Гражданин Караченко во дворе решил обжечь провода горелкой. Но, возможно, из-за нарушения правил техники безопасности или неисправности оборудования прогремел взрыв. Он получил множественные осколочные ранения», — сообщил Горелых.
На соседние дома огонь не перекинулся, эвакуация других жильцов не потребовалась.
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