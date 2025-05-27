Во Флориде взорвалась лодка с пассажирами

Береговая охрана США: во Флориде взорвалась лодка с 13 пассажирами на борту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу
Пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу Фото:

Во Флориде (США) произошел взрыв лодки, на которой находились 13 человек. В результате инцидента имеются пострадавшие. Об этом рассказали в береговой охране США.

«Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (полночь вторника по МСК — прим. URA.RU) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах [у пострадавших людей]», — заявила береговая охрана южных штатов США в соцсети X.

Указывается, что пострадавшие доставлены в больницу, а по факту произошедшего начато расследование. Точные причины ЧП пока неизвестны. Форт-Лодердейл расположен неподалеку от Майами и является курортным городом. Накануне в  Соединенных Штатах проходил федеральный праздник — День поминовения, который ежегодно отмечается в последний день мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Флориде (США) произошел взрыв лодки, на которой находились 13 человек. В результате инцидента имеются пострадавшие. Об этом рассказали в береговой охране США. «Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (полночь вторника по МСК — прим. URA.RU) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах [у пострадавших людей]», — заявила береговая охрана южных штатов США в соцсети X. Указывается, что пострадавшие доставлены в больницу, а по факту произошедшего начато расследование. Точные причины ЧП пока неизвестны. Форт-Лодердейл расположен неподалеку от Майами и является курортным городом. Накануне в  Соединенных Штатах проходил федеральный праздник — День поминовения, который ежегодно отмечается в последний день мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...