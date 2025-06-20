Министр энергетики Цивилев рассказал о разговоре с иранским коллегой под бомбежками Израиля

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев рассказал, что после начала израильских бомбардировок Ирана связался со своим иранским коллегой, чтобы выразить поддержку. Об этом министр сообщил журналистам во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я просто сделал звонок поддержки. Спросил, как у него дела», — рассказал Сергей Цивилев, его слова передает «Комсомольская правда». По его словам, иранский министр ответил, что не может разговаривать, поскольку направляется к объектам, которые пострадали в результате авиаударов. Цивилев отметил, что в тот момент связь была нестабильной.
Министр также добавил, что сейчас все оценивают последствия конфликта и его влияние на экономику. Однако, по словам Цивилева, пока никто не может прогнозировать, когда и при каких условиях завершится противостояние.
Израиль атаковал Иран в ночь 13 июня. Под удар попали военные, гражданские и ядерные объекты. О значительных утечках химических веществ не сообщалось. В Тель-Авиве оправдали этот удар тем, что Тегеран якобы готовил план по уничтожению Израиля. Иран пообещал законный и мощный ответ. С тех пор стороны обмениваются ракетными и беспилотными ударами.
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