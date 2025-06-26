Московский суд оштрафовал Викторию Боню за пропаганду наркотиков

Мировой судья судебного участка в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей телеведущую и блогера Викторию Боню. Она была признана виновной по делу о пропаганде наркотических средств с использованием интернета.
«Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков», — пишет telegram-канал Mash. Основанием для возбуждения дела послужило интервью Виктории Бони блогеру Сергею Косенко. В ходе беседы она рассказала о собственном опыте употребления аяуаски — растения, обладающего наркотическим эффектом, и положительно отозвалась о его воздействии. В интервью подробно описывались способы поиска и употребления этого вещества, а также отмечалось, что делать это безопаснее за пределами России и США.
На судебное заседание Виктория Боня не явилась, ее интересы представлял адвокат Алексей Лунев. Представитель блогера заявил о частичном признании вины, подчеркнув, что интервью предназначалось не для российской аудитории, а для русскоязычных зрителей, проживающих в Европе. Кроме того, адвокат отметил, что доступ к YouTube в России ограничен, и выразил сомнение относительно того, как следственные органы обнаружили видеоролик. В рамках этого дела штраф в размере 50 тысяч рублей был также назначен блогеру Сергею Косенко.
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