Олимпийский чемпион Гашек призвал хоккеиста из РФ Могильного осудить СВО ради Зала славы

Гашек призвал Могильного осудить СВО перед церемонией в Зале хоккейной славы
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто
Александра Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто Фото:

Олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Доминик Гашек поздравил российского хоккеиста Александра Могильного с включением в Зал славы НХЛ и призвал его публично осудить конфликт на Украине. Об этом Гашек сообщил в своих соцсетях.

«Могильному следует дать возможность публично осудить спецоперацию. Если он готов это сделать, его нужно поддержать», — написал Гашек на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что публичное осуждение конфликта со стороны Могильного позволит избежать восприятия церемонии в Зале хоккейной славы (HHoF) как события, связанного с военными действиями. По его мнению, это особенно важно, учитывая, что Могильный, как гражданин России, может быть воспринят как представитель своей страны.

Доминик Гашек неоднократно высказывался против участия российских спортсменов в международных турнирах и известен своей критикой в адрес представителей России. В частности, он заявлял, что дед Уэйна Гретцки не был русским, несмотря на утверждения самого хоккеиста о его российских корнях.

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Олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Доминик Гашек поздравил российского хоккеиста Александра Могильного с включением в Зал славы НХЛ и призвал его публично осудить конфликт на Украине. Об этом Гашек сообщил в своих соцсетях. «Могильному следует дать возможность публично осудить спецоперацию. Если он готов это сделать, его нужно поддержать», — написал Гашек на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что публичное осуждение конфликта со стороны Могильного позволит избежать восприятия церемонии в Зале хоккейной славы (HHoF) как события, связанного с военными действиями. По его мнению, это особенно важно, учитывая, что Могильный, как гражданин России, может быть воспринят как представитель своей страны. Доминик Гашек неоднократно высказывался против участия российских спортсменов в международных турнирах и известен своей критикой в адрес представителей России. В частности, он заявлял, что дед Уэйна Гретцки не был русским, несмотря на утверждения самого хоккеиста о его российских корнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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