Олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Доминик Гашек поздравил российского хоккеиста Александра Могильного с включением в Зал славы НХЛ и призвал его публично осудить конфликт на Украине. Об этом Гашек сообщил в своих соцсетях.
«Могильному следует дать возможность публично осудить спецоперацию. Если он готов это сделать, его нужно поддержать», — написал Гашек на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что публичное осуждение конфликта со стороны Могильного позволит избежать восприятия церемонии в Зале хоккейной славы (HHoF) как события, связанного с военными действиями. По его мнению, это особенно важно, учитывая, что Могильный, как гражданин России, может быть воспринят как представитель своей страны.
Доминик Гашек неоднократно высказывался против участия российских спортсменов в международных турнирах и известен своей критикой в адрес представителей России. В частности, он заявлял, что дед Уэйна Гретцки не был русским, несмотря на утверждения самого хоккеиста о его российских корнях.
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