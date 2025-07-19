19 июля 2025

В США предложили Трампу отказаться от важнейшего ритуала

Журналист Уильямс предложил Трампу заменить рукопожатия из-за синяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональду Трампу рекомендовали заменить рукопожатие другими видами приветствия
Дональду Трампу рекомендовали заменить рукопожатие другими видами приветствия Фото:

Американский журналист Ноэль Уильямс предложил президенту США Дональду Трампу отказаться от частых рукопожатий. Поводом стало заявление Белого дома о синяках на руках лидера страны именно из-за этой формы приветствия.

«Руководителю протокола (Белого дома — прим. URA.RU) Монике Кроули необходимо <…> уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — цитирует журналиста издание The American Thinker. Уильямс предложил ограничить рукопожатия торжественными церемониями и встречами с важными лицами при заключении сделок.

В качестве примера он привел французского президента Эммануэля Макрона, подчеркнув, что доминантное рукопожатие может сыграть роль в политическом протоколе. По мнению Уильямса, такие жесты могут негативно сказаться на здоровье Трампа, однако, иногда они необходимы для демонстрации статуса на международной арене.

Совсем недавно у главы Белого дома выявили хроническую венозную недостаточность. Но он находится в хорошем состоянии, передает «Национальная служба новостей». Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после которого Макрон «вертелся волчком», пишет RT

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Американский журналист Ноэль Уильямс предложил президенту США Дональду Трампу отказаться от частых рукопожатий. Поводом стало заявление Белого дома о синяках на руках лидера страны именно из-за этой формы приветствия. «Руководителю протокола (Белого дома — прим. URA.RU) Монике Кроули необходимо <…> уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — цитирует журналиста издание The American Thinker. Уильямс предложил ограничить рукопожатия торжественными церемониями и встречами с важными лицами при заключении сделок. В качестве примера он привел французского президента Эммануэля Макрона, подчеркнув, что доминантное рукопожатие может сыграть роль в политическом протоколе. По мнению Уильямса, такие жесты могут негативно сказаться на здоровье Трампа, однако, иногда они необходимы для демонстрации статуса на международной арене. Совсем недавно у главы Белого дома выявили хроническую венозную недостаточность. Но он находится в хорошем состоянии, передает «Национальная служба новостей». Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после которого Макрон «вертелся волчком», пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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